Випуск новин за 10:00: Рушійна повінь в Ірані. День інформування про аутизм

У випуску новин за 3 березня станом на 10:00 – смертельного удару завдала масштабна повінь в іранській провінції Лурістан. В результаті стихійного лиха загинуло 57 людей, майже півтисячі поранених. У світі відзначили всесвітній день інформування про аутизм. У Харкові працює унікальний центр, у якому вчать і розвивають малечу з інвалідністю. Називають їх "дітьми дощу".

Також у випуску: ЦВК порахувала 99,88% виборчих бюлетенів. Ворожа міна вбила кулеметницю Яну Червону і військового Олександра Милютіна. На сайті президента збирають підписи під петицією про обов'язкове проведення дебатів для канидатів у президенти.

Джерело: 24 канал