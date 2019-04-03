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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 10:00: Рушійна повінь в Ірані. День інформування про аутизм

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 березня станом на 10:00 – смертельного удару завдала масштабна повінь в іранській провінції Лурістан. В результаті стихійного лиха загинуло 57 людей, майже півтисячі поранених. У світі відзначили всесвітній день інформування про аутизм. У Харкові працює унікальний центр, у якому вчать і розвивають малечу з інвалідністю. Називають їх "дітьми дощу".

      Також у випуску:

      ЦВК порахувала 99,88% виборчих бюлетенів.

      Ворожа міна вбила кулеметницю Яну Червону і військового Олександра Милютіна.

      На сайті президента збирають підписи під петицією про обов'язкове проведення дебатів для канидатів у президенти.

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      Теги: Випуск новин Іран Стихійні лиха Жертви Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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