Випуск новин за 10:00: Самогубство підлітків у Дніпрі. Стрілянина у школі Сан-Франциско

У випуску новин за 31 серпня станом на 10:00 – у Дніпрі молоді хлопець та дівчина стрибнули з вікна апартаментів ТРЦ, навколо тіл знайшли розсипані пелюстки троянд. Припускають, що це може бути пов'язано з інтернет-іграми. Дівчинка у школі потрапила у лікарню через постріл, який здійснив 14-літній учень у одній із шкіл Сан-Франциско, США.

Також у випуску: З вересня в Україні відключать аналогове телебачення та замінять на сучасне цифрове. Попри домовленість припинити обстріли, проросійські бойовики минулої доби 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Електронний кабінет перевізника запрацював в Україні.