Випуск новин за 10:00: Санкції для ЗМІ. Пізанська вежа вирівнюється

У випуску новин за 23 листопада станом на 10:00 – депутати від БПП пропонують карати українських журналістів за наклеп позбавленням волі на строк до трьох років. Експерти запевняють, що нинішній законопроект жорсткіший за диктаторські закони Януковича. Завдяки старанням інженерів, Пізанська вежа припинила падати, навіть дещо вирівнялась. З 2001 року вона стала на пів метра рівнішою.

Також у випуску: Депутати у Верховній Раді до ранку ухвалювали державний бюджет на 2019 рік. Після безсонної ночі близько 30 депутатів прийшли на роботу до сесійної зали. Петро Порошенко 23 листопада підписав закон про розмитнення автівок на єврономерах.