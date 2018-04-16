Випуск новин за 10:00: Санкції від Британії. Сніг у США
У випуску новин за 16 квітня станом на 10:00 – Великобританія слідом за США може запровадити санкції проти Росії через підтримку останньої режиму Асада. Посеред квітня центральну частину США замели сильні снігопади.
Також у випуску:
У Києві пізно ввечері сталася кривава бійка.
Проросійські бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ.
У Греції засудили українського моряка до 70 років в'язниці.
Білий дім заявив, що Трамп хоче якнайшвидше вивести війська із Сирії.
Джерело: 24 Канал
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