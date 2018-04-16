Випуск новин за 10:00: Санкції від Британії. Сніг у США

У випуску новин за 16 квітня станом на 10:00 – Великобританія слідом за США може запровадити санкції проти Росії через підтримку останньої режиму Асада. Посеред квітня центральну частину США замели сильні снігопади.

Також у випуску: У Києві пізно ввечері сталася кривава бійка. Проросійські бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ. У Греції засудили українського моряка до 70 років в'язниці. Білий дім заявив, що Трамп хоче якнайшвидше вивести війська із Сирії.