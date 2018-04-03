Випуск новин за 10:00: Шторм в Одесі. Страйк у Франції
У випуску новин за 3 квітня станом на 10:00 – у Одесі шторм розмив місцеві пляжі, проблемні місця просто закидають гранітними валунами замість відновлення берегоукріплювальних споруд. У Франції 3 квітня починається один з наймасштабніших страйків, активісти виступають проти нового кодексу праці.
Також у випуску:
Окрім Донбасу Кремль у 2014 році планував дестабілізувати ситуацію ще й у Запорізькій області.
Питання обміну заручниками планують обговорити 4 квітня у Мінську.
Рятувальники продовжують долати наслідки повеней.
Майже 100 осіб на Закарпатті захворіли на кір за сім днів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі