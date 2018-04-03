Випуск новин за 10:00: Шторм в Одесі. Страйк у Франції

У випуску новин за 3 квітня станом на 10:00 – у Одесі шторм розмив місцеві пляжі, проблемні місця просто закидають гранітними валунами замість відновлення берегоукріплювальних споруд. У Франції 3 квітня починається один з наймасштабніших страйків, активісти виступають проти нового кодексу праці.

Також у випуску: Окрім Донбасу Кремль у 2014 році планував дестабілізувати ситуацію ще й у Запорізькій області. Питання обміну заручниками планують обговорити 4 квітня у Мінську. Рятувальники продовжують долати наслідки повеней. Майже 100 осіб на Закарпатті захворіли на кір за сім днів.