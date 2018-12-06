Випуск новин за 10:00: Ситуація на Донбасі. Корабель США в Чорному морі
У випуску новин за 6 грудня станом но 10:00 – протягом доби окупанти 15 разів вели вогонь по наших позиціях, у тому числі 6 разів із забороненого Мінськими угодами озброєння, один військовий поранений. США почали підготовку до відправки військового корабля, для підтримки України у Керченській протоці.
Також у випуску:
У МОЗ констатували, що за два тижні кір вклав на лікарняні ліжка вже 22 тисячі українців, найбільше хворих зафіксовано на Львівщині.
Минув тиждень від запровадження воєнного стану в Україні, працівники ДСНС почали перевіряти бомбосховища.
6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил.
Джерело: 24 канал
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