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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 10:00: Ситуація на Донбасі. Корабель США в Чорному морі

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня станом но 10:00 – протягом доби окупанти 15 разів вели вогонь по наших позиціях, у тому числі 6 разів із забороненого Мінськими угодами озброєння, один військовий поранений. США почали підготовку до відправки військового корабля, для підтримки України у Керченській протоці.

      Також у випуску: 

      У МОЗ констатували, що за два тижні кір вклав на лікарняні ліжка вже 22 тисячі українців, найбільше хворих зафіксовано на Львівщині.

      Минув тиждень від запровадження воєнного стану в Україні, працівники ДСНС почали перевіряти бомбосховища.

      6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. 

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Новини США
      Джерело: 24 канал
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