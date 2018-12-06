Випуск новин за 10:00: Ситуація на Донбасі. Корабель США в Чорному морі

У випуску новин за 6 грудня станом но 10:00 – протягом доби окупанти 15 разів вели вогонь по наших позиціях, у тому числі 6 разів із забороненого Мінськими угодами озброєння, один військовий поранений. США почали підготовку до відправки військового корабля, для підтримки України у Керченській протоці.

Також у випуску: У МОЗ констатували, що за два тижні кір вклав на лікарняні ліжка вже 22 тисячі українців, найбільше хворих зафіксовано на Львівщині. Минув тиждень від запровадження воєнного стану в Україні, працівники ДСНС почали перевіряти бомбосховища. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил.