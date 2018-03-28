Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Безпека в українських ТЦ

У випуску новин за 28 березня станом на 10:00 – на Донбасі вже кілька днів поспіль не вщухають обстріли. В столичному торговому центрі влаштували підпал – так перевіряли придатність протипожежних систем до надзвичайних ситуацій.

Також у випуску: Кім Чен Ин обіцяє позбутися від ядерної зброї. У Москві відбувся мітинг вшанування пам'яті полеглих у Кемеровській пожежі. У Дніпрі вже 2 тижні не вивозять сміття.