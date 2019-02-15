Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Мітинг за фейкового кандидата у Харкові

У випуску новин за 15 лютого станом на 10:00 – проросійські бойовики повернули на передову артилерію калібру 152 міліметри, а поблизу Попасної обстріляли комунальників, які лагодили лінію електропередачі. У Харкові люди вийшли на мітинг за обіцянку оплати, хоча кандидатом, за якого ті мали виступати, назвали маньяка-убивцю Онопрієнка.

Також у випуску: Суд вирішив обрати Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді арешту на 17 днів з правом внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень. В Україні вшановують пам'ять загиблих солдат на війні в Афганістані. Смертник в автомобілі в'їхав у військовий конвой у штаті Кашмір – 100 кілограмів вибухівки спричинили загибель чотирьох десятків солдатів. На Мюнхенській безпековій конференції у Німеччині обговорюватимуть нові санкції проти Росії через її агресію поблизу Керчинської протоки, а також політичні загрози через будівництво "Північного потоку-2".