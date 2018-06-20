Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Новий аудитор НАБУ

Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Новий аудитор НАБУВипуск новин 57 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 червня станом на 10:00 – на Донбасі проросійські бойовики використовують важке озброєння, поранено троє українських військових. Петро Порошенко призначив нового аудитора НАБУ, посаду обійняв Павло Жебрівський.
Також у випуску:
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США оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини.
У Лондонському метро прогримів вибух, 5 людей отримали поранення.
Джерело: 24 канал
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