Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Загиблі українці під час аварії судна біля Туреччини
У випуску новин за 9 січня станом на 10:00 – російські найманці обстріляли наші позиції поблизу селища Новотошківське, що на Луганщині, застосували там гранатомети та стрілецьку зброю. Аварія судна біля Туреччини забрала життя чотирьох українців – Володимира Овдієнка, Дмитра Крепеця, Ростислава В'язовського і Руслана Бодніка.
Також у випуску:
9 січня у Києві прогнозують ожеледицю.
Загалом трагедія забрала життя чотирьох українців - Володимира Овдієнка, Дмитра Крепеця, Ростислава В'язовського і Руслана Бодніка.
Президент Порошенко вирішив присвоїти патріарху Філарету звання Героя України.
Джерело: 24 канал
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