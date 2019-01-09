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      укр
      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Загиблі українці під час аварії судна біля Туреччини

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 10:00 – російські найманці обстріляли наші позиції поблизу селища Новотошківське, що на Луганщині, застосували там гранатомети та стрілецьку зброю. Аварія судна біля Туреччини забрала життя чотирьох українців – Володимира Овдієнка, Дмитра Крепеця, Ростислава В'язовського і Руслана Бодніка.

      Також у випуску:

      9 січня у Києві прогнозують ожеледицю.

      Загалом трагедія забрала життя чотирьох українців - Володимира Овдієнка, Дмитра Крепеця, Ростислава В'язовського і Руслана Бодніка.

      Президент Порошенко вирішив присвоїти патріарху Філарету звання Героя України.

      Теги: Аварія судна з українцями біля Туреччини Жертви Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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