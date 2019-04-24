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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІМ ЧЕН ИН
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      Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Закон РФ про критику влади в соцмережах

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 квітня станом на 10:00 –на фронті один військовий загинув, ще один зазнав поранення, бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. В Росії вперше застосували закон про неповагу до влади. Жителя Новгородської області засудили до сплати штрафу у майже 500 доларів через його допис в Вконтакте "Путін – казковий... а далі нецензурне слово".

      Також у випуску:

      На Шрі-Ланці стався іще один вибух. А кількість жертв терактів сягнула 359.

      Переїзд Адміністрації Президента з Банкової коштуватиме десятки мільйонів доларів. Це заявив екс-заступник голови Адміністрації Дмитро Шимків.

      Перший землетрус на Марсі. Вчені зареєстрували на червоній планеті сейсмологічну активність.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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