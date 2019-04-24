Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Закон РФ про критику влади в соцмережах

У випуску новин за 24 квітня станом на 10:00 –на фронті один військовий загинув, ще один зазнав поранення, бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. В Росії вперше застосували закон про неповагу до влади. Жителя Новгородської області засудили до сплати штрафу у майже 500 доларів через його допис в Вконтакте "Путін – казковий... а далі нецензурне слово".

Також у випуску: На Шрі-Ланці стався іще один вибух. А кількість жертв терактів сягнула 359. Переїзд Адміністрації Президента з Банкової коштуватиме десятки мільйонів доларів. Це заявив екс-заступник голови Адміністрації Дмитро Шимків. Перший землетрус на Марсі. Вчені зареєстрували на червоній планеті сейсмологічну активність.

Джерело: 24 канал