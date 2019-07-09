Випуск новин за 10:00: Словник термінів про збройний конфлікт. Побиття оператора 24 каналу

У випуску новин за 9 липня станом на 10:00 – Міністерство з питань тимчасово окупованих територій розробило словник термінів, які коректно застосовувати щодо подій на Донбасі. Підозрювані у нападі на харківського оператора 24 каналу Вадима Макарюка залишаються під домашнім арештом.

Також у випуску: Прорсійські бойовики обстрілюють цивільні об'єкти на окупованій території. Праворадикали під офісом телеканалу NewsOne палили фаєри, димові шашки та запустили кілька ракетниць на територію ділового центру. Російських пропагандистів Russia Today і Sputnik не пустили на міжнародну конференцію зі свободи медіа.

Джерело: 24 канал