Випуск новин за 11:00: Смерч на Кіровоградщині. Туристичний Львів

У випуску новин за 2 травня станом на 11:00 – смерч пронісся селом Злинка, що на Кіровоградщині. Унікальні кадри зняв на свій телефон місцевий житель, а коли стихія віддалилася – відчайдуха не здався і поїхав за ним. Львів став одним з найпопулярніших авіанапрямків України. Лише за квітень 2019 року Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького збільшив пасажиропотік на 48,2%.

Також у випуску: За минулу добу проросійські бойовики 18 разів били по позиціях наших захисників. З 1 травня набули чинності норми закону про житлово-комунальні послуги, яким вводяться штрафи за заборгованість. Бундестаг закликають визнати Голодомор геноцидом українського народу. У столиці Венесуели під час масових акцій проти чинного диктаторського режиму загинули двоє людей. Першотравневі протести у Парижі закінчилися застосуванням сльозогінного газу та водометів.

Джерело: 24 канал