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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 10:00: Смерть скандального судді. Доба на фронті

Випуск новин 128 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 травня станом на 10:00 – у віці 37 років помер суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Боровник. За минулу добу на Донбасі бойові дії не припинялися уздовж всієї лінії зіткнення, проросійські бойовики 63 рази порушували режим припинення вогню, двоє бійців поранено.

Також у випуску:

Спецпредставнику державного департаменту США в справах України Курту Волкеру продовжили мандат.

Тисячі переселенців позбавлені пенсії через підозри СБУ.

Вибухи в церквах в Індонезії: кількість загиблих зросла до 17 осіб. 

"Шахтар" став чемпіоном України з футболу. 

Теги: Війна на Донбасі Новини Києва Випуск новин Судді Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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