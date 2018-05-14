Випуск новин за 10:00: Смерть скандального судді. Доба на фронті

У випуску новин за 14 травня станом на 10:00 – у віці 37 років помер суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Боровник. За минулу добу на Донбасі бойові дії не припинялися уздовж всієї лінії зіткнення, проросійські бойовики 63 рази порушували режим припинення вогню, двоє бійців поранено.

Також у випуску: Спецпредставнику державного департаменту США в справах України Курту Волкеру продовжили мандат. Тисячі переселенців позбавлені пенсії через підозри СБУ. Вибухи в церквах в Індонезії: кількість загиблих зросла до 17 осіб. "Шахтар" став чемпіоном України з футболу.