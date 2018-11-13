Випуск новин за 10:00: Смерть Стена Лі. Ракетний удар ХАМАС

У випуску новин за 13 листопада станом на 10:00 – у США на 96-у році життя помер творець легендарних коміксів Marvel Стен Лі, автор Людини-павука, Халка, Тора та Людей-Х. Ізраїль перебуває під щільним вогнем: бойовики ХАМАС випустили понад три сотні ракет. На щастя, більшість ракет приземлилися на незалюднену місцевість.

Також у випуску: Четверо громадян України загинули в ДТП у Чехії вранці у неділю 11 листопада. На Одещині "бізнесмени" тримали у неволі майже сто людей. Ситуація на фронті