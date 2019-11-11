Випуск новин за 10:00: Смертельна ДТП на Київщині. Пожежі в Австралії

У випуску новин за 11 листопада станом на 10:00 – на Київщині в аварії загинуло двоє дітей і ще двоє дорослих. У Новому Південному Уельсі та Квінсленді на східному узбережжі Австралії не вщухають лісові пожежі. У цих двох штатах оголошено надзвичайний стан.

Також у випуску: Четверо військових зазнали мінно-вибухових травм унаслідок обстрілу з боку бойовиків. Наркотичну залежність взялися лікувати за допомогою імпланту. Політична криза у Болівії.