Випуск новин за 10:00: Смертельна ДТП на Львівщині. Початок роботи Антикорсуду

У випуску новин за 5 вересня станом на 10:00 – в масштабній ДТП біля села Банюнин на Львівщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та пасажирський автобус, у якому перебували 49 дітей та 2 дорослих. Водій мікроавтобуса загинув. Сьогодні розпочинає роботу Антикорупційний суд. Його створення давно вимагали активісти, бо через відсутність реформи правосуддя вироки топ-корупціонерам так і не виносять.

Також у випуску: В селі Малинськ, що на Рівненщині, 60 представників ПЦУ та УПЦ МП побилися за храм. Вчителька львівської школи потрапила до десятки найкращих педагогів України. У ЗМІ з'явилась інформація, що київський суд заочно арештував одного з фігурантів справи "Роттердам+" Дмитра Вовка. РФ закріпила своє членство у Раді Європи: довгоочікувані внески, якими Москва шантажувала Страсбург, тепер сплачені.

Джерело: 24 канал