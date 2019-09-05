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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 10:00: Смертельна ДТП на Львівщині. Початок роботи Антикорсуду

      Випуск новин 36

      У випуску новин за 5 вересня станом на 10:00 – в масштабній ДТП біля села Банюнин на Львівщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та пасажирський автобус, у якому перебували 49 дітей та 2 дорослих. Водій мікроавтобуса загинув. Сьогодні розпочинає роботу Антикорупційний суд. Його створення давно вимагали активісти, бо через відсутність реформи правосуддя вироки топ-корупціонерам так і не виносять.

      Також у випуску: 

      В селі Малинськ, що на Рівненщині, 60 представників ПЦУ та УПЦ МП побилися за храм.

      Вчителька львівської школи потрапила до десятки найкращих педагогів України.

      У ЗМІ з'явилась інформація, що київський суд заочно арештував одного з фігурантів справи "Роттердам+" Дмитра Вовка.

      РФ закріпила своє членство у Раді Європи: довгоочікувані внески, якими Москва шантажувала Страсбург, тепер сплачені.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Антикорупційний суд Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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