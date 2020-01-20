Випуск новин за 10:00: Смертельна стрілянина на Гаваях. Зеленський вшанував пам'ять кіборгів

У випуску новин за 20 січня станом на 10:00 – невідомий чоловік відкрив вогонь поблизу військової бази у Гонолулу. Зловмисник почав стріляти і у поліцейських. Двоє офіцерів від отриманих поранень загинули. Під будівлею Міністерства оборони родичі загиблих бійців, Володимир Зеленський та високопосадовці Міноборони й Генштабу вшановували пам'ять полеглих захисників Донецького аеропорту.

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Посольство України у Британії попросило правоохоронні органи країни забрати український національний герб з антитерористичних посібників.

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