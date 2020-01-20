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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      Випуск новин за 10:00: Смертельна стрілянина на Гаваях. Зеленський вшанував пам'ять кіборгів

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 січня станом на 10:00 – невідомий чоловік відкрив вогонь поблизу військової бази у Гонолулу. Зловмисник почав стріляти і у поліцейських. Двоє офіцерів від отриманих поранень загинули. Під будівлею Міністерства оборони родичі загиблих бійців, Володимир Зеленський та високопосадовці Міноборони й Генштабу вшановували пам'ять полеглих захисників Донецького аеропорту.

      Також у випуску:

      У Парагваї щонайменше сім з половиною десятків ув'язнених втекли із в'язниці через підземний тунель. Правоохоронці знайшли викопаний хід, який вів із території в'язниці прямісінько за паркан.

      Посольство України у Британії попросило правоохоронні органи країни забрати український національний герб з антитерористичних посібників.

      У Львові авто влетіло у зупинку громадського транспорту, є постраждала. Автопригода сталась неподалік центру міста ввечері 19 січня.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Стрілянина Кіборги
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