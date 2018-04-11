Випуск новин за 10:00: Спалах кору у Дніпрі. Обстріл Авдіївки
У випуску новин за 11 квітня станом на 10:00 – в одному з університетів Дніпра госпіталізували 26 людей через спалах кору. Мешканці Старої Авдіївки всю ніч провели в укриттях через обстріли російських окупантів.
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Джерело: 24 Канал
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