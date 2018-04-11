Випуск новин за 10:00: Спалах кору у Дніпрі. Обстріл Авдіївки

У випуску новин за 11 квітня станом на 10:00 – в одному з університетів Дніпра госпіталізували 26 людей через спалах кору. Мешканці Старої Авдіївки всю ніч провели в укриттях через обстріли російських окупантів.

Також у випуску: Цивільні авіакомпанії попередили про можливий удар у Сирії. До її берегів наближається американський авіаносець. Конституційний суд незабаром розпочне розгляд питання щодо зняття з депутатів недоторканності. У Вінниці стався обвал на будівництві, постраждало троє людей.