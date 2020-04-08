Випуск новин за 10:00: Спалах на Дніпропетровщині. Рекордна смертність в США

У випуску новин за 3 квітня станом на 10:00 – на Дніпропетровщині у місті Першотравневськ збори баптистів призвели до спалаху коронавірусу. Минулої доби у США зафіксували рекорд смертності від коронавірусу – 1736 людей.

Також у випуску: 13 років в'язниці за держзраду. Такий вирок виніс Шевченківський суд полковнику Івана Без’язикова за співпрацю з бойовиками. На Буковині за три тижні кількість інфікованих коронавірусом зросла у 90 разів. Україна наблизилася до піку розповсюдження Covid-19. Заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Першу смерть від корорнавірусу зафіксовали на окупованій території Донеччини. Помер пацієнт у лікарні окупованого міста Амвросієвка. У Львові загинув рок-музикант, лідер гурту "Лесик Бенд" Олександр Дацюк. Його на зупинці громадського транспорту двома ударами в серце вбив безхатько.