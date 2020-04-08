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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 10:00: Спалах на Дніпропетровщині. Рекордна смертність в США

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 квітня станом на 10:00 – на Дніпропетровщині у місті Першотравневськ збори баптистів призвели до спалаху коронавірусу. Минулої доби у США зафіксували рекорд смертності від коронавірусу – 1736 людей.

      Також у випуску:

      13 років в'язниці за держзраду. Такий вирок виніс Шевченківський суд полковнику Івана Без’язикова за співпрацю з бойовиками.

      На Буковині за три тижні кількість інфікованих коронавірусом зросла у 90 разів.

      Україна наблизилася до піку розповсюдження Covid-19. Заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

      Першу смерть від корорнавірусу зафіксовали на окупованій території Донеччини. Помер пацієнт у лікарні окупованого міста Амвросієвка.

      У Львові загинув рок-музикант, лідер гурту "Лесик Бенд" Олександр Дацюк. Його на зупинці громадського транспорту двома ударами в серце вбив безхатько.

       

      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Новини Дніпра Коронавірус в Україні Випуск новин
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