Випуск новин за 10:00: Спроба підпалити Андріївську церкву. Вихід Великобританії з ЄС
У випуску новин за 14 листопада станом на 10:00 – вранці 15 листопада двоє невідомих чоловіків намагалися підпалити Андріївську церкву, вони кинули пляшку з запальною сумішшю, проте будівля не загорілася. Натомість постраждав священик, до якого нападники застосували газовий балончик. Європейська комісія підтвердила, що 29 березня 2019 року Великобританія вийде зі складу Європейського Союзу.
Також у випуску:
Учасники Революції Гідності Володимир Парасюк та Єгор Соболєв йдуть у політику.
Служба безпеки України викрила та затримала поліцейських, що займалися здирництвом на Запоріжжі.
Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ по всій території України.
Внаслідок масштабної пожежі у Каліфорнії, яка не вщухає вже тиждень, загинули 59 людей.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі