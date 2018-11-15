Випуск новин за 10:00: Спроба підпалити Андріївську церкву. Вихід Великобританії з ЄС

У випуску новин за 14 листопада станом на 10:00 – вранці 15 листопада двоє невідомих чоловіків намагалися підпалити Андріївську церкву, вони кинули пляшку з запальною сумішшю, проте будівля не загорілася. Натомість постраждав священик, до якого нападники застосували газовий балончик. Європейська комісія підтвердила, що 29 березня 2019 року Великобританія вийде зі складу Європейського Союзу.

Також у випуску: Учасники Революції Гідності Володимир Парасюк та Єгор Соболєв йдуть у політику. Служба безпеки України викрила та затримала поліцейських, що займалися здирництвом на Запоріжжі. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ по всій території України. Внаслідок масштабної пожежі у Каліфорнії, яка не вщухає вже тиждень, загинули 59 людей.