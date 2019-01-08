Випуск новин за 10:00: Стан потерпілих в аварії у Чорному морі. ДТП на Івано-Франківщині

У випуску новин за 8 січня станом на 10:00 – посол України в Туреччині Андрій Сибіга розповів, що стан моряків, яких врятували у Чорному морі, задовільний. На Івано-Франківщині сталася смертельна ДТП: у селі Угринів зіткнулися два легковики, Geely та Mitsubishi. Пасажир Geely загинув на місці, згодом у лікарні помер й водій цієї ж автівки. Ще шестеро людей з різними травмами доправили до лікарні.

Також у випуску: Рятувальники досі шукають лижника, який у ніч на Різдво заблукав у Карпатах. 7 січня бойовики на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У відповідь на агресію РФ до Чорного моря прибув корабель ВМС США. Президент Світового банку оголосив, що достроково йде з посади.