Випуск новин за 10:00: Стан потерпілих в аварії у Чорному морі. ДТП на Івано-Франківщині
У випуску новин за 8 січня станом на 10:00 – посол України в Туреччині Андрій Сибіга розповів, що стан моряків, яких врятували у Чорному морі, задовільний. На Івано-Франківщині сталася смертельна ДТП: у селі Угринів зіткнулися два легковики, Geely та Mitsubishi. Пасажир Geely загинув на місці, згодом у лікарні помер й водій цієї ж автівки. Ще шестеро людей з різними травмами доправили до лікарні.
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Джерело: 24 канал
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