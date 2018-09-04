Випуск новин за 10:00: Старт роботи ВРУ. Пожежа в Одесі
У випуску новин за 4 вересня станом на 10:00 – у Верховній Раді стартує перший день повноцінної роботи у сесійній залі. Четверо рятувальників постраждали під час ліквідації пожежі в Одесі, сталося це вночі на станції технічного обслуговування у складському приміщенні
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Джерело: 24 канал
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