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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 10:00: Старт роботи ВРУ. Пожежа в Одесі

Випуск новин 30 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 вересня станом на 10:00 – у Верховній Раді стартує перший день повноцінної роботи у сесійній залі. Четверо рятувальників постраждали під час ліквідації пожежі в Одесі, сталося це вночі на станції технічного обслуговування у складському приміщенні

Також у випуску:

У Маріїнському палаці готуються до приїзду канцлера Австрії Себастіана Курца.

Бойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій, двоє військових пораненено.

На сайті Білого дому збирають підписипід петицією на підтримку Олега Сенцова.

Теги: Новини України Верховна Рада Випуск новин Пожежа ДСНС Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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