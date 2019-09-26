Випуск новин за 10:00: Стенограма розмови Зеленського з Трампом. Корабель РФ горить у Норвегії
У випуску новин за 26 вересня станом на 10:00 – скандальну стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом таки опублікували напередодні. У ній дійсно фігурувала постать головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена. В Норвегії вже добу палає російський корабель. саме тому там вимушена евакуація через загрозу вибуху аміаку, який на борту судна.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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