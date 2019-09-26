Випуск новин за 10:00: Стенограма розмови Зеленського з Трампом. Корабель РФ горить у Норвегії

У випуску новин за 26 вересня станом на 10:00 – скандальну стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом таки опублікували напередодні. У ній дійсно фігурувала постать головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена. В Норвегії вже добу палає російський корабель. саме тому там вимушена евакуація через загрозу вибуху аміаку, який на борту судна.

Також у випуску: На Донбасі двоє військових зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів, один зазнав бойового травмування. У Києві на поштовій площі згоріло приміщення колишнього ресторану. В російському Барнаулі пілотам довелося садити пасажирський літак із палаючим шасі.

Джерело: 24 канал