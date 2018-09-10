Випуск новин за 10:00: Стрілянина по дітях. Запобіжний захід винуватцю ДТП в Одесі
У випуску новин за 10 вересня станом на 10:00 – у Миколаївській області місцевий мешканець відкрив вогонь по дітях, які гралися на подвір'ї. Поранення отримали 12-річний хлопчик, і дві дівчинки 5 і 9 років. Нападнику 68 років. Водію, який насмерть збив двох людей на трамвайній зупинці у Одесі, проситимуть арешту без права на заставу.
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Джерело: 24 канал
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