Випуск новин за 10:00: Стрілянина по дітях. Запобіжний захід винуватцю ДТП в Одесі

У випуску новин за 10 вересня станом на 10:00 – у Миколаївській області місцевий мешканець відкрив вогонь по дітях, які гралися на подвір'ї. Поранення отримали 12-річний хлопчик, і дві дівчинки 5 і 9 років. Нападнику 68 років. Водію, який насмерть збив двох людей на трамвайній зупинці у Одесі, проситимуть арешту без права на заставу.

Також у випуску: ЗМІ: Асад готовий застосувати хімзброю. Через отруєння Скрипалів Британія перегляне візи на проживання у 700 росіян. Доба на фронті минула без втрат.