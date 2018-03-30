Випуск новин за 10:00: Стрілянина у Харкові. Закриття генконсульства США

У випуску новин за 30 березня станом на 10:00 – американським дипломатам дали два дні аби вони звільнили будівлю генконсульства США у Петербурзі. Увечері 29 березня у Харкові поблизу одного із ресторанів у районі Нових Будинків сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.

Також у випуску: Нацполіція викрила у Дніпрі банду наркодилерів з мільйонними оборотами. У шести районах столиці відімкнуть воду. В українських ТРЦ розпочали перевірку протипожежних систем. У Києві протестували автомобільний автопілот.