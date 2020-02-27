Випуск новин за 10:00: Стрілянина у США. Втрати на передовій

У випуску новин за 27 лютого станом на 10:00 – у США чоловік відкрив вогонь в офісному комплексі броварні, загинуло щонайменше семеро людей. Після стрілянини 51-річного зловмисника знайшли мертвим. Напередодні вранці біля Майорська на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий 58-ї бригади Дмитро Гринь.

Також у випуску:

У Гонконгу влада вирішила роздати повнолітнім громадянам приблизно по 1300 доларів США. Так влада хоче заохотити людей купувати більше продуктів власного виробництва.

Попри декомунізацію харківські депутати проголосували за повернення місту проспекту з прізвищем радянського маршала Жукова. Це рішення підтримали 52 людини, 8 – були проти.

Коронавірус зафіксували ще в 11 країнах: перші випадки зараження підтвердили в Бразилії, Пакистані, Швеції, Норвегії, Греції, Румунії, Алжирі, Північній Македонії, Грузії, Данії та Естонії.

В українки, яка живе в Італії, виявили коронавірус. 26-річна дівчина працює у регіоні Ломбардія, де спалахнула смертоносна інфекція.