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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 10:00: Суд у справі вбивства соратника Гриценка. США готують санкції для РФ

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 липня станом на 10:00 – вінницького поліцейського, причетного до смерті соратника Гриценка, відправили у СІЗО. Згідно з рішенням суду, там він проведе 2 місяці. У Конгресі США представили проект резолюції, що засуджує повернення Росії до ПАРЄ і передбачає нові санкції для країни-агресора.

      Також у випуску:

      Торнадо пронісся Китаєм: загинули шестеро людей, ще майже дві сотні – поранені.

      ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва та Шарія, бо обидва не проживали на території України останні 5 років.

      Велосипедисти вимагають відставку голови Федерації велоспорту через скандал з чемпіонкою Ганою Соловей.

      blog_ava
      Головні новини 3 липня: законопроект про дематюкацію та скасування реєстрації Шарія та Клюєва
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Судді Санкції Новини США
      Джерело: 24 канал
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