Випуск новин за 10:00: Суд у справі вбивства соратника Гриценка. США готують санкції для РФ

У випуску новин за 4 липня станом на 10:00 – вінницького поліцейського, причетного до смерті соратника Гриценка, відправили у СІЗО. Згідно з рішенням суду, там він проведе 2 місяці. У Конгресі США представили проект резолюції, що засуджує повернення Росії до ПАРЄ і передбачає нові санкції для країни-агресора.

Також у випуску: Торнадо пронісся Китаєм: загинули шестеро людей, ще майже дві сотні – поранені. ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва та Шарія, бо обидва не проживали на території України останні 5 років. Велосипедисти вимагають відставку голови Федерації велоспорту через скандал з чемпіонкою Ганою Соловей.

Джерело: 24 канал