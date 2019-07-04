Випуск новин за 10:00: Суд у справі вбивства соратника Гриценка. США готують санкції для РФ
У випуску новин за 4 липня станом на 10:00 – вінницького поліцейського, причетного до смерті соратника Гриценка, відправили у СІЗО. Згідно з рішенням суду, там він проведе 2 місяці. У Конгресі США представили проект резолюції, що засуджує повернення Росії до ПАРЄ і передбачає нові санкції для країни-агресора.
Також у випуску:
Торнадо пронісся Китаєм: загинули шестеро людей, ще майже дві сотні – поранені.
ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва та Шарія, бо обидва не проживали на території України останні 5 років.
Велосипедисти вимагають відставку голови Федерації велоспорту через скандал з чемпіонкою Ганою Соловей.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі