Випуск новин за 10:00: Світові дипломати про вибори. Голосування на передовій
У випуску новин за 21 квітня станом на 10:00 – українську президентську кампанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною. А результат першого туру став доволі неочікуваним. Його протиставляли російським виборам, на яких результат відомий заздалегідь. Перші армійці вже відали свої голоси за майбутнього президента України.
Також у випуску:
Українці вже встигли проголосувати за кордоном, зокрема дільниці відкрилися у Румунії, Таїланді, Ізраїль та Японії.
Головний телеканал Росії щодня подає вибори в Україні, як головну тему дня.
Джерело: 24 канал
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