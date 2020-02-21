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      НОВІ САНЖАРИ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
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      Випуск новин за 10:00: Світові ЗМІ про сутички в Нових Санжарах. Звіт Кабінету Міністрів

      Випуск новин -

      У випуску новин за 21 лютого станом на 10:00 – про те, як на Полтавщині зустрічали співгромадян, написали у світових ЗМІ. Зокрема, видання The Guardian повідомило про жорстокі сутички правоохоронців та мешканців Нових Санжар. Натомість у Reuters ретранслювали абсурдні пропозиції деяких місцевих жителів. У Верховній Раді мають заслухати проміжний звіт Кабміну про попередні п'ять місяців роботи.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський зателефонував українці, яку не випустили з Уханя через собаку.

      Бойовики застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запропонував ООН ввести миротворців на Донбас.

      З підпільної фабрики в Іспанії врятували шістьох українців.

      Деонтей Уайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності
      сьогодні
      Теги: Кабінет Міністрів України Верховна Рада Нові Санжари Випуск новин
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