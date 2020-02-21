Випуск новин за 10:00: Світові ЗМІ про сутички в Нових Санжарах. Звіт Кабінету Міністрів
У випуску новин за 21 лютого станом на 10:00 – про те, як на Полтавщині зустрічали співгромадян, написали у світових ЗМІ. Зокрема, видання The Guardian повідомило про жорстокі сутички правоохоронців та мешканців Нових Санжар. Натомість у Reuters ретранслювали абсурдні пропозиції деяких місцевих жителів. У Верховній Раді мають заслухати проміжний звіт Кабміну про попередні п'ять місяців роботи.
Також у випуску:
Володимир Зеленський зателефонував українці, яку не випустили з Уханя через собаку.
Бойовики застосували заборонене мінськими угодами озброєння.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запропонував ООН ввести миротворців на Донбас.
З підпільної фабрики в Іспанії врятували шістьох українців.