Випуск новин за 10:00: Світові ЗМІ про сутички в Нових Санжарах. Звіт Кабінету Міністрів

У випуску новин за 21 лютого станом на 10:00 – про те, як на Полтавщині зустрічали співгромадян, написали у світових ЗМІ. Зокрема, видання The Guardian повідомило про жорстокі сутички правоохоронців та мешканців Нових Санжар. Натомість у Reuters ретранслювали абсурдні пропозиції деяких місцевих жителів. У Верховній Раді мають заслухати проміжний звіт Кабміну про попередні п'ять місяців роботи.

Також у випуску: Володимир Зеленський зателефонував українці, яку не випустили з Уханя через собаку. Бойовики застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запропонував ООН ввести миротворців на Донбас. З підпільної фабрики в Іспанії врятували шістьох українців.