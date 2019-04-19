11:23
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 10:00: Теракт в Північній Ірландії. Іноземні ЗМІ про вибори в Україні

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 квітня станом на 9:00 – у Північній Ірландії невідомі влаштували стрілянину, в результаті загинула журналістка. Поліція розглядає інцидент як теракт. Поки впродовж виборчої кампанії Зеленський та Порошенко обмінювались відеочеленджами, та не могли порозумітись щодо дебатів, у світі активно обговорювали наші вибори.

      Також у випуску:

      Дебати на Суспільному, які відповідають українському законодавству, відтермінували на годину пізніше.

      Поки Україна в односторонньому режимі дотримується припинення вогню, то бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

      Володимир Зеленський представив свою команду.

      blog_ava
      Коломойський розповів про наслідки скасування націоналізації "Приватбанку"
      сьогодні
      6972
      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Теракт
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 10:33 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      39206
      Таке рішення могло коштувати життя: історія відважного судді, який протистояв становленню "ДНР"
      сьогодні , 10:30 Таке рішення могло коштувати життя: історія відважного судді, який протистояв становленню "ДНР"
      Ірина Шиба 223
      Як відбуватимуться дебати між кандидатами у президенти: відповіді на поширені запитання
      сьогодні , 10:29 Як відбуватимуться дебати між кандидатами у президенти: відповіді на поширені запитання
      Анастасія Зазуляк 2405
      Купити квартиру до виборів: що з ринком нерухомості перед другим туром
      сьогодні , 10:01 Купити квартиру до виборів: що з ринком нерухомості перед другим туром
      Наталя Сколоздра 2307
      Обіцянки Зеленського і Порошенка, або За все хороше: що оберемо у другому турі?
      сьогодні , 08:40 Обіцянки Зеленського і Порошенка, або За все хороше: що оберемо у другому турі?
      Центр UA 1131
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук