Випуск новин за 10:00: Теракт в Північній Ірландії. Іноземні ЗМІ про вибори в Україні
У випуску новин за 19 квітня станом на 9:00 – у Північній Ірландії невідомі влаштували стрілянину, в результаті загинула журналістка. Поліція розглядає інцидент як теракт. Поки впродовж виборчої кампанії Зеленський та Порошенко обмінювались відеочеленджами, та не могли порозумітись щодо дебатів, у світі активно обговорювали наші вибори.
Також у випуску:
Дебати на Суспільному, які відповідають українському законодавству, відтермінували на годину пізніше.
Поки Україна в односторонньому режимі дотримується припинення вогню, то бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.
Володимир Зеленський представив свою команду.
Джерело: 24 канал
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