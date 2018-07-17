Випуск новин за 10:00: Трамп збирає термінову нараду. Вибух у Кривому Розі

У випуску новин за 17 липня станом на 10:00 – очільник Білого дому Дональд Трамп скликає термінову нараду через шквал невдовлолення американських політиків за результатами зустрічі з Володимиром Путіним. У Кривому Розі стався вибух у житловому будинку. Троє людей постраждали, ще 40 – евакуювали.

Також у випуску: В Одесі підліток на "євробляхах" врізався в електрокар Tesla та намагався втекти. За минулу добу один захисник отримав поранення. Російсько-окупаційні війська ігнорують встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Переговори у Гельсінкі обійшлись без гучних заяв, доля політв'язнів залишилася без уваги. У застінках Кремля без підтримувальної терапії вже 22-й день поспіль голодує виходець з Криму, правозахисник Емір-Усеїн Куку.