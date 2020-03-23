Випуск новин за 10:00: Транпспорт для спецпрацівників у Києві. 73 випадки коронавірусу в Україні

У випуску новин за 23 березня станом на 10:00 – з 23 березня громадський транспорт Києва працюватиме лише на окремих маршрутах і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться. Таких працівників пускатимуть за спецперепустками. в Україні зафіксувано вже 73 випадки захворювання на коронавірус. Тільки впродовж минулої доби виявили 26 нових хворих, і 20 з них – у Києві.

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Як у світі карають людей за порушення режиму карантину.