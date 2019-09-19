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      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ
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      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ

      Випуск новин за 10:00: Умови формули Штайнмаєра. Обмеження вантажівок у Києві

      Випуск новин 3

      У випуску новин за 19 вересня станом на 10:00 – у Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи сторони не дійшли згоди по так званій формулі Штайнмаєра. У столиці від 7 ранку не пускають вантажівки у середмістя з боку Борисполя. Так вирішили у КМДА і таке обмеження діятиме щоранку.

      Також у випуску:

      У Києві терористу загрожує найвища міра покарання – довічне ув'язнення.

      Атаку на нафтові об'єкти у Саудівській Аравії здійснив Іран.

      На Львівщині обирають найкращого службового собаку країни.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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