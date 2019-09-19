Випуск новин за 10:00: Умови формули Штайнмаєра. Обмеження вантажівок у Києві

У випуску новин за 19 вересня станом на 10:00 – у Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи сторони не дійшли згоди по так званій формулі Штайнмаєра. У столиці від 7 ранку не пускають вантажівки у середмістя з боку Борисполя. Так вирішили у КМДА і таке обмеження діятиме щоранку.

Також у випуску: У Києві терористу загрожує найвища міра покарання – довічне ув'язнення. Атаку на нафтові об'єкти у Саудівській Аравії здійснив Іран. На Львівщині обирають найкращого службового собаку країни.

Джерело: 24 канал