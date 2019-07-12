Випуск новин за 10:00: Вбивство фермерів на Миколаївщині. Марш націоналістів у Польщі

У випуску новин за 12 липня станом на 10:00 – поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві фермерів на Миколаївщині. Ним виявився колишній співробітник загиблого голови ферми, який був звільнений за махінації з грошима. Десятки націоналістів влаштували марш у польському Вроцлава через те, що учасники виголошували антиукраїнські гасла та згадували Волинську трагедію 40-х років.

Також у випуску: Українські бійці дали жорстку відсіч окупантам: трьох бойовиків знищили, четверо поранили. Зниклого кримського татарина Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим. Найбільше за рекламу у Facebook заплатила партія "Голос" музиканта Святослава Вакарчука.

Джерело: 24 канал