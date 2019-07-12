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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 10:00: Вбивство фермерів на Миколаївщині. Марш націоналістів у Польщі

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 липня станом на 10:00 – поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві фермерів на Миколаївщині. Ним виявився колишній співробітник загиблого голови ферми, який був звільнений за махінації з грошима. Десятки націоналістів влаштували марш у польському Вроцлава через те, що учасники виголошували антиукраїнські гасла та згадували Волинську трагедію 40-х років.

      Також у випуску:

      Українські бійці дали жорстку відсіч окупантам: трьох бойовиків знищили, четверо поранили.

      Зниклого кримського татарина Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим.

      Найбільше за рекламу у Facebook заплатила партія "Голос" музиканта Святослава Вакарчука.

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      Теги: Кримінальні новини Випуск новин Жертви Новини Миколаєва Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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