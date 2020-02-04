Випуск новин за 10:00: Вибори президента у США. Карантин через грип

У випуску новин за 4 лютого станом на 10:00 – в Сполучених Штатах Америки стартували президентські вибори. Почалося все із внутрішньопартіних перегонів. Штат Айова обирає кандидата від Демократичної партії. В Україні школи масово закривають на карантин через грип та ГРВІ. У Києві на вимушені канікули пішли вже 90 шкіл. Ще в 30 навчальних закладах навчання призупинили частково.

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