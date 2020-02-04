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      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
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      Випуск новин за 10:00: Вибори президента у США. Карантин через грип

      Випуск новин

      У випуску новин за 4 лютого станом на 10:00 – в Сполучених Штатах Америки стартували президентські вибори. Почалося все із внутрішньопартіних перегонів. Штат Айова обирає кандидата від Демократичної партії. В Україні школи масово закривають на карантин через грип та ГРВІ. У Києві на вимушені канікули пішли вже 90 шкіл. Ще в 30 навчальних закладах навчання призупинили частково.

      Також у випуску:

      В Кам'янському водій автобуса зі школярами помер за кермом. У цей момент в транспорті перебували 20 дітей, ніхто з них не постраждав.

      Україна від сьогодні припиняє пряме авіасполучення з Китаєм. Такі заходи – тимчасові, польоти припинять щонайменше до 4 березня.

      В Мадриді успішно сів літак з розтрощеним колесом та зламаним двигуном. На щастя, всі 128 його пасажирів залишилися неушкодженими.

      Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу рейсу МН-17: їх викликали для слідчих дій.

       

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      Теги: Вибори у США Новини України Новини США Новини Києва Випуск новин
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