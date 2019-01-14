Випуск новин за 10:00: Вибух газу в Росії. Перехід громад МП до Православної церкви України
У випуску новин за 14 січня станом на 10:00 – знову вибухнув газ у житловому будинку в Росії, внаслідок чого 2 верхніх поверхи обвалилися. Щонайменше одна людина загинула, сімох жителів вдалося врятувати, ще шестеро залишаються під завалами. Три громади Московського патріархату вирішили приєднатись до православної церкви України: на Івано-Франківщині, у Коломиї та на Одещині.
Також у випуску:
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США потерпають від снігопадів, вже відомо про щонайменше сімох загиблих.
Джерело: 24 канал
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