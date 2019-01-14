Випуск новин за 10:00: Вибух газу в Росії. Перехід громад МП до Православної церкви України

У випуску новин за 14 січня станом на 10:00 – знову вибухнув газ у житловому будинку в Росії, внаслідок чого 2 верхніх поверхи обвалилися. Щонайменше одна людина загинула, сімох жителів вдалося врятувати, ще шестеро залишаються під завалами. Три громади Московського патріархату вирішили приєднатись до православної церкви України: на Івано-Франківщині, у Коломиї та на Одещині.

Також у випуску: ОБСЄ виявили на окупованих територіях важку техніку, яку бойовики підтягли до лінії розмежування. У польському Гданську мера міста порізали ножем прямісінько на сцені. США потерпають від снігопадів, вже відомо про щонайменше сімох загиблих.