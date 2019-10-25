Випуск новин за 10:00: Вибух гранати в Києві. Похолодання в Україні

У випуску новин за 25 жовтня станом на 10:00 – граната розірвалася просто посеред торгових яток у Києві, понівечила кілька мафів і повибивала скло. Кинув його невідомий, обійшлось без постраждалих. Температура по всій частині території країни буде не більше 18 градусів. Посилиться, вітер, буде відчутно перші ознаки майбутнього похолодання. А з початком наступного тижня буде 3-6 градусів тепла.

Також у випуску: У Києві зафіксували захворювання дифтерії в 9-річного учня. Росія відшкодує Україні понад мільярд доларів за збитки через анексію Криму. У Луврі відкрили виставку до п'ятисотих роковин смерті Леонардо да Вінчі.