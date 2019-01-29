Випуск новин за 10:00: Вибух на заводі у Кам'янському. Ситуація на фронті
У випуску новин за 29 грудня станом на 10:00 – у Кам'янському стався вибух на Дніпровському коксохімічному заводі. П'ятьох чоловіків з опіками обличчя та рук госпіталізували у важкому стані. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил безпеки. 28 січня бойовики обстріляли околиці Мар'їнки, загалом вони п'ять разів атакували позиції ЗСУ.
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Джерело: 24 канал
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