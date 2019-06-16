Випуск новин за 11:00: Вибух у Києві. День батька

У випуску новин за 16 червня станом на 11:00 – вибух на Тургенівській у Києві стався через пошкодження газової труби. Джерело вибуху, попередньо, розташовувалося в гаражі одного з дворів. В Україні запровадили свято для чоловіків. Відсьогодні кожної третьої неділі червня на державному рівні відзначатимуть День батька.

Також у випуску: Вперше після пожежі в Соборі Паризької Богоматері провели месу. В ній взяли участь 30 людей. Збірна України з футболу U-20 перемогла у фіналі Південну Корею та стала чемпіоном світу.

Джерело: 24 канал