Випуск новин за 11:00: Вибух у Києві. День батька
У випуску новин за 16 червня станом на 11:00 – вибух на Тургенівській у Києві стався через пошкодження газової труби. Джерело вибуху, попередньо, розташовувалося в гаражі одного з дворів. В Україні запровадили свято для чоловіків. Відсьогодні кожної третьої неділі червня на державному рівні відзначатимуть День батька.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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