Випуск новин за 10:00: Відновлення руху на в'їздах до Києва. Доба на фронті

У випуску новин за 13 грудня станом на 10:00 – на в'їздах до Києва відновили рух великогабаритного транспорту, напередодні вантажівки не пропускали через погіршення погоди. Бойовики дещо зменшили кількість обстрілів на передовій, проте повного режиму тиші не дотримуються. 12 грудня вони сім разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Також у випуску: Екзархи Вселенського патріархату служать літургію в Андріївській церкві. Євродепутати висловилися проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". В Брюсселі обговорять російську агресію в Азовському морі та нові санкції проти РФ.