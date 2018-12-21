Випуск новин за 10:00: Відставка глави Пентагону. ДТП з автобусом на Київщині

У випуску новин за 21 грудня станом на 10:00 – керівник Пентагону Джеймс Метіс покидає свій пост через "розбіжності з президентом США" щодо, зокрема, виведення американських військ із Сирії. Під Києвом перевернувся маршрутний автобус з 30 пасажирами, восьмеро людей отримали травми. За попереденьою інформацією. водій через ожеледицю не впорався з керуванням.

Також у випуску: Україна планує збільшити військову присутність в Азовському морі через постійну загрозу з боку Кремля. Вісім разів ворог обстрілював позиції ЗСУ, у тому числі із забороненого озброєння; одного українського військового поранено. У Чехії на шахті вибухнув метан, внаслідок чого щонайменше п'ятеро гірників загинуло, ще вісім вважаються зниклими безвісти. У прифронтовому Торецьку розпочали ремонтувати водогін, місто вже майже тиждень потерпає без води.