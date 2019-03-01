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      Випуск новин за 10:00: Винагорода за сина Бен Ладена. Загублені туристи у Карпатах

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 березня станом на 10:00 – у США заявили, що заплатять один мільйон доларів за дані про місце знаходження Хамзи Бен Ладена. На Закарпатті загубились двоє туристів з Одеси - чоловік і жінка. сталось це під час спуску з гори Говерла. На зв'язок із ними кілька годин тому вже вийшли.

      Також у випуску:

      Через теракт у Сомалі щонайменше 25 людей загинули, десятки дістали поранення різного ступеня тяжкості.

      Володимир Балух може опинитись в колонії, де застосовують тортури до в'язнів.

      В Україні стартує монетизація субсидій, ті, хто її оформив, отримають готівку на оплату житлово-комунальних послуг.

       

       

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      Теги: Новини США Випуск новин Новини Закарпаття ДСНС
      Джерело: 24 канал
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