Випуск новин за 10:00: Вирок у справі вбивства Гандзюк. Провальний туристичний сезон у Криму

У випуску новин за 7 червня станом на 10:00 – батько вбитої активістки Катерини Гандзюк заявив, що вирок для винуватців у нападі є виставою. Він вважає, що покарання за вбивство у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років є недостатнім. Користувачі соцмереж публікують фотографії пустих пляжів в анексованому Криму, у той час як окупаційна влада хизується новим курортом без зручностей.

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