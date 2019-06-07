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      Випуск новин за 10:00: Вирок у справі вбивства Гандзюк. Провальний туристичний сезон у Криму

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 червня станом на 10:00 – батько вбитої активістки Катерини Гандзюк заявив, що вирок для винуватців у нападі є виставою. Він вважає, що покарання за вбивство у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років є недостатнім. Користувачі соцмереж публікують фотографії пустих пляжів в анексованому Криму, у той час як окупаційна влада хизується новим курортом без зручностей.

      Також у випуску:

      На Львівщині лівієць мало не зарізав стоматолога. Чоловік встромив лікарю ножа у шию, бо хотів, щоб той лікував його безкоштовно. Лише дивом лезо не зачепило сонну артерію.

      Олігарху Дмитру Фірташу таки загрожує в'язниця у США. Австрія може видати його Сполученим Штатам вже на початку липня.

      У Зеленського пообіцяли ще одну спробу звільнення з посади міністрів закордонних справ і оборони, а також очільника СБУ. 

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      Теги: Випуск новин Анексія Криму Судді Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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