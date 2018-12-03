Випуск новин за 10:00: Військові збори через воєнний стан. День людей з інвалідністю

Випуск новин за 3 грудня станом на 10:00 – в Україні стартують військові збори через введення воєнного стану. Резервістів та військовозобов'язаних збиратимуть на полігонах, декому з чоловіків вже прийшли повістки. 3-го грудня у всьому світі відзначають День людей з інвалідністю. В Україні проживає майже три мільйони таких громадян і їхнє число збільшується.

Також у випуску: На російську агресію в Азовському морі жорстко відреагували в Пентагоні – захоплення українських кораблів є зневагою до міжнародного права. У львівському Нацмузеї з'явилась віртуальна гра, завдяки якій кожен відвідувач може створити власну ікону. Російські найманці 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних сил.