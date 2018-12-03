11:47
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 10:00: Військові збори через воєнний стан. День людей з інвалідністю

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      Випуск новин за 3 грудня станом на 10:00 – в Україні стартують військові збори через введення воєнного стану. Резервістів та військовозобов'язаних збиратимуть на полігонах, декому з чоловіків вже прийшли повістки. 3-го грудня у всьому світі відзначають День людей з інвалідністю. В Україні проживає майже три мільйони таких громадян і їхнє число збільшується.

      Також у випуску:

      На російську агресію в Азовському морі жорстко відреагували в Пентагоні – захоплення українських кораблів є зневагою до міжнародного права.

      У львівському Нацмузеї з'явилась віртуальна гра, завдяки якій кожен відвідувач може створити власну ікону.

      Російські найманці 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних сил.

      Теги: Випуск новин Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сьогодні , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 660
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1303
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 грудня , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2125
      Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      2 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      6669
      Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      2 грудня , 19:30 Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      1825
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук