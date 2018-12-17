Випуск новин за 10:00: Вплив хакерів РФ на вибори у США. ДТП на Львівщині

У випуску новин за 17 грудня станом на 10:00 – комітет з розвідки Сенату США отримав звіт аналітичної компанії, у якому йдеться про організовану Росією кампанію з дезінформації. Хакери РФ розміщували з фейкових акаунтів інформацію, спрямовану на підтримку Дональда Трампа. На Львівщині пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем Volvo, водій та четверо пасажирів-військових загинули на місці.

Також у випуску: Фітнес-тренерка з Херсона встановила новий рекорд України. Впродовж останніх двох років в Україні сталося 55 нападів на активістів. З'явилися фото катастрофи літака СУ-27, що розбився 15 грудня під час військових навчань на Житомирщині. Кількість жертв у теракті в Страсбурзі зросла до п'яти осіб.