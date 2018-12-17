Випуск новин за 10:00: Вплив хакерів РФ на вибори у США. ДТП на Львівщині
У випуску новин за 17 грудня станом на 10:00 – комітет з розвідки Сенату США отримав звіт аналітичної компанії, у якому йдеться про організовану Росією кампанію з дезінформації. Хакери РФ розміщували з фейкових акаунтів інформацію, спрямовану на підтримку Дональда Трампа. На Львівщині пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем Volvo, водій та четверо пасажирів-військових загинули на місці.
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Джерело: 24 канал
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