Випуск новин за 10:00: Втрати на фронті. Знайшли тіло зниклої дівчинки
У випуску новин за 20 червня станом на 10:00 – на фронті знову втрати: один загиблий, та один поранений український солдат. Кількість обстрілів по позиціях ЗСУ не зменшується. На Одещині завершилися пошуки 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки неподалік місця її зникнення.
Також у випуску:
З помешкання загиблого народного депутата Дмитра Тимчука зникли ювелірні прикраси.
У Черкасах після місяця у комі через побиття помер журналіст Вадим Комаров.
Тристороння контактна група у Мінську не змогла домовитися про початок хлібного перемир'я.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі