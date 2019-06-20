Випуск новин за 10:00: Втрати на фронті. Знайшли тіло зниклої дівчинки

У випуску новин за 20 червня станом на 10:00 – на фронті знову втрати: один загиблий, та один поранений український солдат. Кількість обстрілів по позиціях ЗСУ не зменшується. На Одещині завершилися пошуки 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки неподалік місця її зникнення.

Також у випуску: З помешкання загиблого народного депутата Дмитра Тимчука зникли ювелірні прикраси. У Черкасах після місяця у комі через побиття помер журналіст Вадим Комаров. Тристороння контактна група у Мінську не змогла домовитися про початок хлібного перемир'я.

Джерело: 24 канал